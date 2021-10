Grüne nominieren Augsburger Abgeordnete Claudia Roth erneut als Bundestagsvizepräsidentin

„Ich bin unendlich stolz darauf, eine so vielfältige und lebendige Demokratie repräsentieren zu dürfen. Auch in den kommenden Jahren möchte ich den großen Herausforderungen unserer Demokratie im Präsidium des Bundestags begegnen: Als überzeugte Demokratin und Verfassungsschützerin, als Verteidigerin der Menschenrechte, im steten Einsatz für die Unantastbarkeit der Würde aller.

Darum freue ich mich umso mehr, dass ich heute von der Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion erneut als Vizepräsidentin des Bundestags nominiert wurde.

Drückt mir die Daumen für morgen!“, so die in Augsburg lebende Roth via Facebook.

Die Wahl des Bundestagspräsidenten findet in der heutigen konstituierenden Sitzung statt, im Anschluss werden die Vizepräsidenten gewählt.