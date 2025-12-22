Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Grüne offen für neue Sicherheitsbefugnisse

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Grünen unterstützen den Vorstoß von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Sicherheitsbehörden mit mehr Befugnissen auszustatten. “Um als freiheitliche Gesellschaft die Angriffe auf die Grundlagen unseres Zusammenlebens abwehren zu können, ist es entscheidend, dass unsere Sicherheitsbehörden gut und modern aufgestellt sind”, sagte Fraktionsvize Konstantin von Notz dem “Handelsblatt”. “Wir Grüne verschließen uns deshalb keiner Debatte um neue Befugnisse.”

Grüne Offen Für Neue Sicherheitsbefugnisse
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zugleich mahnte von Notz die Einhaltung verfassungsrechtlicher Grenzen an. “Wer den Kern unserer liberalen Gesellschaftsordnung schützen wolle, muss auch die Freiheitsgarantien des Grundgesetzes respektieren”, sagte er. Offen zeigte sich der Grünen-Politiker für “effektive und rechtskonforme Ermittlungsbefugnisse”.

Mit Blick auf die Speicherung von IP-Adressen zog von Notz jedoch eine klare Grenze. “Anlasslose Massenüberwachung wie die Vorratsdatenspeicherung lehnen wir ab”, sagte er. Stattdessen warb er für das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren. Dieses sei eine “grundrechtsschonende und zielgerichtete Alternative”. Beim Quick-Freeze-Verfahren muss ein Richter im Verdachtsfall anordnen, dass bestimmte Internetdaten gesichert werden dürfen.

Dobrindt hatte zuvor eine Sicherheitsoffensive gegen äußere Bedrohungen, Terrorismus und organisierte Kriminalität angekündigt. “Dafür stärken wir unsere Sicherheitsbehörden mit klaren Befugnissen”, sagte er dem “Handelsblatt”. “2026 steht für Sicherheit, Stabilität und Schutz. Die Menschen sollen sich sicher fühlen – im Alltag wie zu Hause.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Vermischtes

Drei Tote bei schwerem Unfall in Bayern

0
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel