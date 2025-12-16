Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
11 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Grüne pochen auf Bundestagsmitwirkung bei Ukraine-Darlehen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hat die Zustimmung ihrer Fraktion signalisiert für den Fall, dass die Ukraine unter Nutzung des eingefrorenen russischen Vermögens Darlehen in Höhe von bis zu 140 Milliarden Euro bekommt.

Grüne Pochen Auf Bundestagsmitwirkung Bei Ukraine-Darlehen
Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj am 15.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Wir Grünen haben immer klar gesagt, dass die eingefrorenen russischen Vermögen der Ukraine zur Verfügung gestellt werden sollen”, sagte sie dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Daher bekennen wir uns auch mit voller Überzeugung dazu, diesen Vorgang entsprechend abzusichern.” Mihalic besteht allerdings auf einer parlamentarischen Beteiligung. “Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass der Bundestag über den deutschen Beitrag zu den Garantien entscheidet”, sagte sie.

Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Bundestag, Sören Pellmann, zeigte sich hingegen skeptisch. “Das Vorhaben, eingefrorene russische Vermögen als Darlehen an die Ukraine zu geben, ist juristisch noch sehr ungeklärt und politisch schwer umsetzbar”, sagte er dem RND. “Die EU sollte sich jetzt auf Friedensbemühungen konzentrieren, um die Verhandlungen nicht durch diese Bestrebungen zu erschweren.”

Klar sei aber, dass der russische Präsident Wladimir Putin “nicht an das eingefrorene Vermögen kommen” dürfe, “da es ihn stärkt und den Krieg verlängert”, sagte Pellmann. Die Ukraine müsse Entschädigungszahlungen ihrerseits “für zivile Zwecke wie den Wiederaufbau des Landes erhalten”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel