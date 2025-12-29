Newsletter
Politik & Wirtschaft
Grüne pochen auf Taurus-Lieferung an die Ukraine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Europäer nach dem US-ukrainischen Gipfeltreffen in Mar-a-Lago zu einer verstärkten Unterstützung der Ukraine aufgefordert.

“Wenn man die bizarren Bilder aus Mar-a-Lago sieht, wird deutlich, wer wirklich alles für einen Frieden in der Ukraine tut: Präsident Selenskyj”, sagte sie dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Während der ukrainische Präsident eine Waffenruhe und weitreichende Zugeständnisse für einen Frieden anbietet, antwortet Putin mit noch mehr Bomben, Toten und Zerstörung.” Zugleich sei unklar, für wen US-Präsident Donald Trump eigentlich spreche, wenn er sage, dass der russische Präsident Wladimir Putin “sich eine erfolgreiche Ukraine wünscht”.

Brantner fügte hinzu: “Umso klarer zeigt das Treffen von Mar-a-Lago, dass Europa zu gemeinsamem Handeln aus eigener Kraft verdammt ist. Wir Europäer müssen unsererseits den Druck erhöhen, damit ein ernsthafter Frieden in 2026 möglich wird. Dazu gehört, die russische Schattenflotte zu stoppen und russische Vermögen zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen.”

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse zudem “endlich sein Versprechen umsetzen, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu schicken”, so die Grünen-Chefin. “Nicht zuletzt müssen wir es der Ukraine finanziell ermöglichen, die eigenen Produktionskapazitäten für Munition zu erhöhen, um sich verteidigen zu können.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel