Grüne skeptisch bei Blinkern fürs Fahrrad

Die Grünen sehen die von der Bundesregierung geplante Einführung von Blinkern an Fahrrädern skeptisch. Der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagfraktion, Stefan Gelbhaar, sagte der „Rheinischen Post“ (Donnerstag): „Blinker an normalen Straßenrädern werden die Verkehrssicherheit nicht erhöhen.“ Auch, wenn es die bisherigen Verbote nicht brauche, normale Straßenräder seien für Blinker zu schmal, so dass die Richtungsanzeige kaum wahrgenommen werden könne.

Sinnvoller für mehr Sicherheit seien stattdessen „gute Radverkehrsinfrastrukturen und angemessene Geschwindigkeiten. Gerade innerorts hilft Tempo 30, das Unfallrisiko und Unfallschäden deutlich zu reduzieren“, sagte Gelbhaar. Klar sprach sich der Grüne gegen ein Pflicht von Blinkern am Rad aus.

„Eine Pflicht würde das Radfahren sinnlos teurer machen und damit der Verkehrssicherheit sogar schaden.“ Die Bundesregierung will Fahrtrichtungsanzeiger für alle Räder erlauben. Bisher sind sie weitgehend verboten.