Grüne springen Pistorius im Streit um Litauen-Brigade bei

Anna Lührmann (Grüne), Staatsministerin im Auswärtigen Amt, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angesichts seines Streits mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aufgefordert, an der Errichtung einer ständigen Bundeswehr-Brigade in Litauen mitzuarbeiten. “Ich erwarte vom Finanzministerium bei der Bundeswehr-Brigade in Litauen eine konstruktive Haltung”, sagte die Grünen-Politikerin dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Freitagausgaben).

Anna Lührmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Bei meinen Gesprächen in Litauen ist nochmal sehr klar geworden, was für eine große Verantwortung wir für Europas Sicherheit tragen.” Deshalb brauche es mehr militärische und auch diplomatische Präsenz in der Region, so Lührmann. “Diese Prioritäten müssen sich in einem Sicherheitshaushalt für Deutschland widerspiegeln. Die Sicherheit Deutschlands und Europas darf nicht kaputtgespart werden.”