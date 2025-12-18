Grüne wollen Ausgleich für Wochenend-Feiertage

Die Grünen wollen, dass Feiertage nachgeholt werden, wenn sie auf ein Wochenende fallen. “Für Beschäftigte ist es nicht nur ärgerlich, sondern auch unfair, wenn Feiertage auf das Wochenende fallen”, sagte der Obmann der Grünen-Fraktion im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales, Timon Dzienus, der “Rheinischen Post” (Donnerstagausgabe).

Wie auch in vielen anderen europäischen Ländern sollten ausgefallene Feiertage daher nachgeholt werden, erklärte der Grünenpolitiker weiter. “Von gut erholten Beschäftigten profitieren auch die Arbeitgeber. Ausreichend Feiertage gehören mit dazu.” Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es zudem wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken, sagte Dzienus.

Zuvor hatte sich der Fraktionschef der Linken, Sören Pellmann, dafür ausgesprochen. Auch 2026 würden Arbeitnehmer “nicht in den Genuss aller bundesweit geltenden neun Feiertage kommen, da einige auf das Wochenende fallen”, sagte er der Zeitung. Pellmann ergänzte, über 85 Länder, darunter Spanien, Großbritannien, Polen oder die USA, hätten Regelungen getroffen, damit auf das Wochenende fallende Feiertage ausgeglichen werden. Da dürfe Deutschland nicht zurückstehen.