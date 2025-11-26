Newsletter
Politik & Wirtschaft
Grüne wollen Merz im Rentenstreit nicht aus der Patsche helfen

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat bekräftigt, dass ihre Partei dem Rentenpaket im Bundestag nicht zustimmen wird, wenn ihre Positionen nicht einfließen.

“Friedrich Merz muss zeigen, ob er sein Regierungshandwerk im Griff hat”, sagte sie am Mittwoch im RBB-Inforadio. “Wir werden nicht Merz in jeder Chaos-Situation aus der Patsche helfen können, das muss er selber hinkriegen. Wir sind immer bereit, über vernünftige Inhalte zu sprechen, aber dann geht es um unsere Vorstellungen in der Sache.”

Es müsse darum gehen, dass alle Generationen ein gutes Rentenniveau haben: “Deswegen ist für die Grünen sehr klar, das Rentenniveau kann nicht weiter abgesenkt werden.” Die Rente müsse von mehr Schultern getragen werden, so Dröge: “Als allererstes finde ich, dass auch Bundestagsabgeordnete mit in die Rente einzahlen.” Man brauche mehr Erwerbstätigkeit von Frauen und Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland. “Eine zentrale Frage ist auch, wie können Menschen länger gesund arbeiten?”, so Dröge.

Neueste Artikel