Grünen-Chefin Ricarda Lang hat eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket ins Spiel gebracht und einer Verlängerung des Tankrabatts eine klare Absage erteilt. „Das 9-Euro-Ticket ist ein riesiger Erfolg, die Verkaufszahlen sprechen für sich“, sagte Lang der „Bild am Sonntag“. „Wir lassen jetzt untersuchen, ob Menschen wegen des Tickets wirklich vom Auto auf die Bahn umsteigen. Sollte das so sein, müssen wir in der Koalition unbedingt darüber reden, wie wir an diesen Erfolg anknüpfen können.“

9-Euro-Ticket, über dts Nachrichtenagentur

Nicht anknüpfen möchte die Grünen-Vorsitzende hingegen an die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. „Der Tankrabatt ist auf drei Monate begrenzt, und das sollte auch so bleiben. Zur Unterstützung der Pendler gibt es klügere Maßnahmen“, so Lang. Eine deutliche Mehrheit von 70 Prozent der Menschen in Deutschland ist für die Verlängerung des 9-Euro-Tickets über den August hinaus. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für „Bild am Sonntag“. 18 Prozent sind dagegen. Für die „Bild am Sonntag“ hatte das Meinungsforschungsinstitut INSA 1.001 Personen am 17. Juni 2022 befragt. Frage: „Sollte das 9-Euro-Ticket über den August hinaus verlängert werden?“