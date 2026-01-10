Newsletter
Politik & Wirtschaft
Grünen-Chef attackiert Wirtschaftsministerin als Fehlbesetzung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chef Felix Banaszak hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) als Fehlbesetzung in der schwarz-roten Bundesregierung kritisiert.

Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Katherina Reiche hat die Erwartungen an ihr Amt nicht nur verfehlt, sondern maximal unterboten”, sagte Banaszak der “Rheinischen Post”. “Markige Sprüche ersetzen glaubwürdiges Handeln nicht. Eine so ambitionslose Wirtschaftsministerin kann sich ein Industrieland wie Deutschland schlicht nicht leisten”, erklärte der Grünen-Politiker.

Er habe von Spekulationen gehört, dass Reiche bei einer Regierungsumbildung ausgetauscht werden könnte. “Ich kann nur sagen: Das wäre eine gute Nachricht”, sagte er. Reiche habe wichtige Entscheidungen etwa bei der Kraftwerkstrategie verschleppt.

“Es ist doch ehrlich gesagt ein schlechter Witz, dass sie jetzt eine Kraftwerkstrategie ankündigt, die in ähnlicher Form durch die Arbeit ihres Vorgängers seit Monaten in ihrer Schublade liegt. Weil sie die Realitäten der Energiewende nicht anerkennt – oder nicht anerkennen will – haben wir wieder ein ganzes Jahr verloren.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

