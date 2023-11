Grünen-Chefin Lang verspricht neue Jobs durch Klimaschutz

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat zu Beginn des dritten Tags der Bundesdelegiertenkonferenz ihrer Partei neue Arbeitsplätze im Land versprochen. „Klimaschutz ist der größte Jobmotor, den wir uns vorstellen können“, sagte Lang zur Einstimmung in die Parteitagsdebatte zum Europawahlprogramm. Neben „guten Jobs“ gehe es auch um „sicheren Wohlstand“ und „saubere Infrastruktur“.

Ricarda Lang am 25.11.2023, über dts Nachrichtenagentur

Die Grünen wollten die Europäische Union zu einer „Infrastrukturunion“ machen, so Lang. Zwischen Madrid und Warschau sollten die Menschen mit gemeinsamen Stromnetzen mit erneuerbaren Energien und „guten Bahnlinien“ verbunden werden. Die Frage, ob Deutschland hier investiere, sei dabei für ganz Europa von Bedeutung. Offensichtlich könnten solche Vorhaben aber nicht aus den laufenden Haushalten bezahlt werden. Stattdessen brauche es „neuen Mut“, so die Grünen-Chefin, die damit, ohne es auszusprechen, die Schuldenbremse in Frage stellte.