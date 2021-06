Grünen-Parteitag vor Kampfabstimmung über Wahlalter-Absenkung

Die Grünen stehen bei ihrem Wahlprogramm-Parteitag vor einer Kampfabstimmung über das Wahlalter. Aus einer Übersicht der Grünen Jugend, über die die Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Mittwochausgaben) berichten, geht hervor, dass sich Nachwuchsorganisation und Antragskommission an diesem Punkt nicht einigen konnten. Der Entwurf des Wahlprogramms sieht vor, das Wahlalter für Bundestags- und Europawahlen von 18 auf 16 Jahren abzusenken.

Delegierter hält Rede auf Grünen-Parteitag, über dts Nachrichtenagentur

Die Grüne Jugend will das Wahlalter auf 14 Jahre senken. Grüne-Jugend-Sprecherin Anna Peters sagte dem RND: „Es wäre willkürlich, die Grenze bei 16 Jahren zu ziehen. Mit 14 Jahren ist man religionsmündig und teilweise strafmündig. Dann sollte man auch wählen können.“

Viele junge Menschen hätten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie bereit sind, politisch Verantwortung zu übernehmen. „Es ist wichtig, für die Generation, die sich so engagiert für den Klimaschutz einsetzt, ein Zeichen zu setzen.“ Abstimmungen wird es auf dem Parteitag der Übersicht zufolge auch über die Forderung der Grünen Jugend nach einer Jobgarantie geben.

„Wenn der private Sektor nicht genügend Jobs zur Verfügung stellen kann, dann muss der öffentliche Sektor dies in den Kommunen ausbessern“, fordert die Grüne Jugend. Für die Millionen unfreiwillig Arbeitslosen brauche es „eine Jobgarantie, die gut bezahlte Jobs in der Kommune bereitstellt“. Diese müssten sozialversichert sein und mit einem existenzsichernden Mindestlohn bezahlt werden. Keine Einigung zwischen Parteivorstand und Nachwuchsorganisation gab es außerdem beim Thema Arbeitslosengeld I. Die Grüne Jugend will nun per Abstimmung auf dem Parteitag durchsetzen, die maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes zu verlängern.

Die Kosten sollen demnach notfalls steuerfinanziert werden. Über weitere Forderungen der Grünen Jugend wurde am Dienstag noch verhandelt. Der Grünen-Parteitag von Freitag bis Sonntag soll das Grünen-Wahlprogramm beschließen. Außerdem soll die Nominierung von Parteichefin Annalena Baerbock zur ersten grünen Kanzlerkandidatin bestätigt werden.