Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich zum Energiesparen geäußert. „Ich habe ein Elektroauto, ich habe eine riesige Photovoltaikanlage auf dem Dach“, so Grünen-Politiker Kretschmann zur „Südwest Presse“. Sein Wasser erhitze Kretschmann seit vielen Jahren zu Großteilen mit Solar und habe nun eine Pelletheizung bestellt. Außerdem werde in seinem Haus „in der Regel nur ein Zimmer“ geheizt, so Kretschmann.