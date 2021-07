Grünordnungsamt Augsburg öffnet sechs Spielplätze wieder

Das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) der Stadt Augsburg hat die Baumpflegearbeiten und die Beseitigung von Sturmschäden auf den folgenden Spielplätzen vorerst abgeschlossen

 Inverness-Allee (Nähe Grünbrücke)

 Gentnerstraße

 Forsterstraße südl. Wolfsgässchen

 Spielplatz im Hermann-Frieb-Park

 Koboldstraße

 Lueg-ins-Land (Zugang über Fischertor)

Diese Plätze sind ab sofort wieder öffentlich zugänglich, ihre

vorübergehende Sperrung konnte aufgehoben werden.

Auch die Arbeiten an den Spielplätzen Uhlandstraße und Bürgermeister-Widmeier-Straße sind voraussichtlich noch in dieser Woche abgeschlossen. Sie könne in Kürze wieder geöffnet werden.

Baumpflegearbeiten werden nach Bedarf auch weiterhin im ganzen Stadtgebiet durchgeführt.