Grütters will neue Hygieneregeln in Kinos und Theatern

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) plädiert für neue Hygieneregeln in Kinos und Theatern. „Ich kämpfe mit allen Möglichkeiten, die ich habe, dafür, dass wir da zu anderen Formen kommen als diesem Festhalten nur an diesen anderthalb Metern Abstand“, sagte Grütters im RTL/n-tv-„Frühstart“. Wenn Menschen nebeneinandersäßen, in dieselbe Richtung guckten, einen Mundschutz trügen und nicht dabei sprächen – „und das ist ja beim Kino so, das ist beim Theater und Musik so“ – dann könnte man vielleicht auch etwas anders gruppieren als mit diesem Zwang nach anderthalb Metern Abstand.

Kino, über dts Nachrichtenagentur

In anderen Ländern werde es auch anders probiert. „Wir gucken drauf, wie dort die Erfahrungen sind.“ Die Kinos könnten wieder öffnen, aber eben unter erschwerten Umständen.

Und deshalb versuche man „mit einem großangelegten Neustart-Kulturprogramm“ diese Kultureinrichtungen, die hauptsächlich privatwirtschaftlich organisiert seien, zu unterstützen. Man könne aber die Probleme, die jetzt überall aufbrächen, wirtschaftlich, mit Geld nicht wirklich lösen. „Aber wir können natürlich an vielen Stellen Not lindern“, so die CDU-Politikerin.