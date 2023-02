2019 wechselte Carlos Gruezo vom FC Dallas in die Fuggerstadt. Insgesamt 75 Pflichtspiele (kein Tor, eine Vorlage) absolvierte der 27-jährige Mittelfeldspieler fur den FCA Nach dreieinhalb Jahren ist seine Zeit in Augsburg beendet, denn den ecuadorianischen WM-Teilnehmer zieht es zurück in die USA.

Ab sofort wird Carlos Gruezo, der beim FCA nach einen bis 2024 gultigen Vertrag hatte, für die San Jose Earthquakes in der Major Leaque Soccer

(MLS) auflaufen. Dort ist Luchi Gonzalez Cheftrainer, unter dem er in seiner Zeit beim FC Dallas bereits spielte.

Uber die Hohe der Ab osesumme wurde Strischweioan vereinbart ,Carlos Gruezo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, zurück in die MLS wechseln zu wollen, um auch geografisch wieder etwas näher an seiner südamerikanischen Heimat und damit seiner Familie zu sein. Anfang des Jahres haben wir ihn deshald für Gespräche in den USA freigestellt. Auch wenn die Verhandlungen ein paar

Tage länger gedauert haben, so konnten wir nun mit den San Jose Earthquakes eine finanziell gute Lösung finden. Wir bedanken uns bei Carlos Gruezo für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute“, sagt

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.