Gruppe Jugendlicher schlägt am Busbahnhof Kempten auf Mann ein

Am frühen Nachmittag des 06.04.2021 kam es am Busbahnhof in Kempten zu einer Streitigkeit zwischen vier Jugendlichen und einem 40-jährigen Mann.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Streitigkeit, in welcher die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren auf ihren Konkurrenten einschlugen. Passanten, welche unmittelbar zur Hilfe eilten, konnten die Parteien trennen, woraufhin die Jugendlichen flüchteten. Der 40-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen von Vernehmungen konnten die Personalien der Täter ermittelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind der Polizei bislang unklar.

