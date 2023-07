Gruppenschlägerei in Diedorf endet mit mehreren Verletzten

Am 16.07.2023, gegen 02:00 Uhr, trafen in Diedorf in der Industriestraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zwei jugendliche, teilweise alkoholisierte Personengruppen aufeinander.

Aus einem harmlosen Gespräch entwickelte sich ein Streit, welcher wiederum in eine Schlägerei ausartete. Bei dieser wurden aus den beiden Gruppen mindestens fünf Personen leicht verletzt. Der genaue Tathergang konnte bislang aufgrund der genannten Alkoholisierung der Personen nicht geklärt werden.

Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/ 18 90 – 0 zu melden.

