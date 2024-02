Gruß nach München | Augsburger Panther organisieren Public Viewing zum letzten Saisonspiel

Das Derby der Augsburger Panther beim EHC Red Bull München am 08. März 2024 wird in Kooperation mit MagentaSport live auf Großbildleinwand ins Curt-Frenzel-Stadion übertragen.

Nachdem den AEV-Fanclubs für die Partie am 52. Spieltags in München überraschenderweise nur ein äußerst geringes Kartenkontingent zur Verfügung gestellt wurde, kann der große Teil der organisierten Fanszene das Spiel nicht live im Olympia-Eisstadion verfolgen. So entstand im Fanbeirat die Idee eines Public Viewings. Mit der Unterstützung der Deutschen Telekom wird diese Idee nun Realität.

Der Eintritt zum Public Viewing ist kostenlos, der Einlass ins Curt-Frenzel-Stadion erfolgt ab 18:30 Uhr über den Haupteingang (An der Blauen Kappe). Kurz vor Spielbeginn beginnt dann die MagentaSport-Liveübertragung auf der 84 m² großen Leinwand. Die Osttribüne bietet allen Pantherfans optimale Sicht.

Jeder Dauerkartenbesitzer, der beim Einlass seine Dauerkarte vorzeigt, erhält einen Gutschein für ein Freigetränk. Das Panthercatering öffnet die beiden Kioske hinter Block I und dem Gästeblock B.

Der 1878 SHOP hat am 08. März erst mit Einlass zum Public Viewing geöffnet. Zudem gewährt das Panther-Merchandising an diesem Abend 10 % Rabatt auf jeden Einkauf.

Die Fanclubs bieten an einem Stand hinter der Fankurve ihre Merchandising-Artikel an und freuen sich im Gegenzug über eine Spende an den AEV-Nachwuchs. Zudem stehen sie gerne für einen offenen Meinungsaustausch zwischen allen Anhängerinnen und Anhängern zur Verfügung.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „Wir haben uns über die Initiative aus dem Fanbeirat sehr gefreut und realisieren dieses kostenlose Public Viewing mit der Unterstützung der Telekom sehr gerne. Nachdem die große Auswärtsfahrt unserer Fans zum letzten Hauptrundenspiel nicht wie geplant stattfinden kann, schaffen wir mit der Liveübertragung ins CFS einen Rahmen für einen gemeinschaftlichen Saisonabschluss.“