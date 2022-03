Günstig online shoppen – Welche Sparmöglichkeiten gibt es?

Online-Gutscheine sind wahnsinnig beliebt. Nicht zuletzt, da man eine große Menge an Geld mit ihnen sparen kann. Wie genau das geht, welche Arten von Online-Gutscheinen es gibt und wo man diese findet, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst.

Zahlreiche Shops und Gutscheinportale haben ganz verschiedene Gutscheine im Repertoir, mit denen man einiges sparen kann.

Wo findet man Online-Gutscheine?

Diverse Online Shops bieten mittlerweile eine Vielzahl von Online-Gutscheinen an. Werden diese nicht direkt auf der Startseite angezeigt, besteht die Option, in der Suchleiste des jeweiligen Shops nach ihnen zu suchen.

Eine weitere Option sind Gutscheinportale, wie Gutscheinsammler.de, auf denen man zahlreiche Gutscheine, Rabattaktionen, Codes und mehr ganz verschiedener Shops findet, mit denen man richtig Geld sparen kann.

Warum mit Gutscheinen im Internet shoppen?

Das Geschäft rund um den Online Handel boomt, warum da nicht den Kunden mit Gutschein- und Rabattaktionen etwas Gutes tun? Nicht nur Kunden können dabei eine große Menge an Geld sparen, sondern Unternehmen gewinnen somit auch Kunden, die sie im besten Fall lange halten können. Hierbei handelt es sich also um eine Win-win-Situation für Kunden und Unternehmen. In manchen Ländern ist das sogenannte „Couponing“ regelrecht zum Hobby geworden. Allerdings sollte man natürlich nicht nur des Sparens Willen oder aus der Langeweile heraus etwas kaufen, sondern mit Gutscheinen gezielt nach Dingen suchen, die man wirklich benötigt. Besonders bei etwas größeren Anschaffungen kann sich das so richtig lohnen.

Verschiedene Sparmöglichkeiten beim Online-Shopping

Kommen wir nun zu den verschiedenen Möglichkeiten der Gutscheine im Netz:

Neukundenrabatt

Der Neukundenrabatt ist ein sehr beliebter Gutschein. Wie der Name verrät, geht es hier um einen einmaligen Gutschein, den man erhält, wenn man zum ersten Mal etwas in einem Shop kauft und vorher noch nicht registriert war. Einige Shopbetreiber bieten diese Art Gutschein sogar über einen gewissen Zeitraum an (z. B. “Bestellen Sie in den nächsten vier Wochen als Neukunde und registrieren sich, erhalten Sie 50 % Rabatt …”). Erstbesteller können damit einen richtig guten Deal machen. Das Pendant hierzu ist übrigens ein Gutschein für Bestandskunden, der häufig als Dank für langjährige Treue an die Kunden rausgeht.

Gutschein bei Newsletter-Anmeldung​

Eine weitere Art von Online-Gutschein erhält man oft, wenn man den Newsletter eines Shops abonniert. Weiterhin erfährt man über ebendiesen immer die neuesten Informationen zum Shop selbst und auch zu weiteren Rabattaktionen, Sales etc.

Cashback-Gutscheine

Bei dieser Art Gutschein erhält man nach dem Kauf Geld zurück. In der Regel kauft man hier eine bestimmte Aktionsware (häufig handelt es sich bei Cashback-Aktionen um Elektrogeräte) zum regulären Preis und erhält im Nachhinein die Cashback-Summe zurück. Hierzu muss meist ein kurzer Antrag inkl. Kassenzettel ausgefüllt werden, was etwas aufwendiger ist, sich aber lohnen kann.

Gutscheine für Aktionstage & saisonale Anlässe

Shop-Geburtstage, der Black Friday oder auch der Start der Sommersaison sind bei Weitem nicht alle Tage und Anlässe, bei denen es Gutscheine hagelt. Wer sparen will, sollte bei solchen Aktionen und Anlässen die Augen offen halten und immer auch beim Lieblingsshop nachsehen, ob es hier etwas Gutes zu ergattern gibt. Häufig gibt es in diesem Rahmen auch Rabatte auf bestimmte Produktgruppen, die sich so richtig lohnen können, gerade wenn man etwas Bestimmtes sucht. Um einer Schnäppchenfalle zu entgehen, lohnen sich übrigens immer auch Preisvergleiche.

Mengenrabatte

Mengenrabatte, wie beispielsweise “3 kaufen, 2 zahlen“ oder „Ab dem Kauf von 3 Stück gibt es 20 % Rabatt” sind auch sehr gängig und lohnen sich oft in den Bereichen Mode, Schmuck, Games, DVDs und Bücher.

Gratis Versand

Der gratis Versand ist auch sehr beliebt, um Kunden etwas Gutes zu tun. Dieser wird in der Regel direkt beim Abschluss der Bestellung abgezogen. Manchmal entfällt er auch, wenn ein gewisser Mindestbestellwert erreicht ist.

Fazit

Online-Gutscheine sind eine tolle Möglichkeit, den Geldbeutel zu schonen. Besonders kann es sich lohnen, wenn man schon länger eine etwas größere Anschaffung im Blick hat. Allerdings sollte man nicht wegen des Sparens an sich etwas kaufen, sondern nur dann, wenn man auch wirklich etwas benötigt. Hierbei können Gutscheine der Shops oder von Gutscheinportalen sehr hilfreich sein.