Newsletter
Samstag, Oktober 25, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Günther rechnet mit mehr Bundesmitteln für Verkehrsprojekte

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rechnet damit, dass der Bund mehr als die beschlossenen drei Milliarden Euro für baureife Verkehrsprojekte zur Verfügung stellen muss.

Günther Rechnet Mit Mehr Bundesmitteln Für Verkehrsprojekte
Autobahn-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Diese Summe reicht für die Projekte nicht”, sagte Günther dem Nachrichtenportal T-Online. “Aber die entscheidende Aussage im Beschlusspapier ist für mich: Wenn die Baureife und die Planfeststellungsbeschlüsse da sind, dann ist die Finanzierung gesichert. Darauf vertraue ich jetzt.”

Der Koalitionsausschuss hatte vergangene Woche beschlossen, drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds für baureife Verkehrsprojekte umzuwidmen. Zugleich heißt es im Beschlusspapier: “Alles was baureif ist, wird auch gebaut.” Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte ursprünglich gesagt, es fehlten 15 Milliarden Euro.

Günther begrüßte den Beschluss des Koalitionsausschusses. “Es war eine kommunikative Panne, dass vorher der Eindruck entstanden ist: Wir haben zwar ein 500-Milliarden-Sondervermögen, aber jetzt werden alle Infrastrukturvorhaben um Jahre, teils Jahrzehnte verschoben”, so der CDU-Politiker. “Das kann man niemandem erklären.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Wirtschaft

Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt

0
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburger Panther

Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie

0
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Polizei nimmt alkoholisierten Litauer mit Schreckschusspatrone nach Drohungen in Augsburger Supermarkt fest

0
Augsburg (ots) – Ein Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt...
Vermischtes

Trambahn in München entgleist – Fahrer und drei weitere Personen verletzt

0
Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn der...

Neueste Artikel