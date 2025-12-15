Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Günther und Brantner wollen Tiktok-Verbot für Jugendliche

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach dem Tiktok-Verbot für Jugendliche in Australien fordern auch Politiker in Deutschland ein entsprechendes Verbot und eine Altersgrenze für die Nutzung.

Günther Und Brantner Wollen Tiktok-Verbot Für JugendlicheJunge Leute mit ihren Smartphones (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Montagsausgabe) sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): “Wer jetzt weiterhin die Augen verschließt, gefährdet damit vorsätzlich die Zukunft unserer Kinder. Es ist unsere Pflicht, Verantwortung zu übernehmen und klare gesetzliche Grenzen zu setzen.”

Er kämpfe “auf allen Ebenen dafür, dass unter 16-Jährige Tiktok-frei und frei von Social Media aufwachsen können”, sagte Günther der “Bild”. Man habe Kinder und Jugendliche “zu lange mit den dramatischen Auswirkungen von Social Media alleine gelassen”. Besonders Tiktok konfrontiere Minderjährige mit Inhalten, “die sie in ihrem Alter nicht verkraften können”.

Unterstützung für eine Altersgrenze kommt von der Grünen-Bundesvorsitzenden Franziska Brantner. Der “Bild” sagte Brantner: “Unsere Regeln im digitalen Raum dürfen nicht länger folgenlos bleiben. Ich befürworte eine Altersgrenze für Social Media.” Am wirksamsten wäre es, Anbieter zu verpflichten, “nur sucht- und manipulationsfreie Algorithmen einzusetzen”. Brantner ergänzte, viele Plattformen seien bewusst darauf ausgelegt, junge Nutzer süchtig zu machen. Eine Altersgrenze müsse konsequent und datenschutzkonform durchgesetzt werden.

In Deutschland liegt das Mindestalter für Plattformen wie Instagram oder Facebook laut Nutzungsbedingungen derzeit bei 13 Jahren. Eine echte Altersprüfung findet jedoch meist nicht statt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.

Neueste Artikel