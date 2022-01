Günther und Weil für zweite Amtszeit Steinmeiers

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) unterstützen eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Das berichtet die „Welt“ (Montagsausgabe). „Frank-Walter Steinmeier ist ein kluger und würdiger Bundespräsident, den Menschen zugewandt, hoch integrativ und achtsam“, sagte Weil der Zeitung.

Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

„Es wäre gut für unser Land und die hier lebenden Menschen, aber auch für die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt, wenn er und seine Frau noch möglichst lange in Schloss Bellevue wären.“ Günther, dessen Partei noch mit der Nominierung einer eigenen Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten liebäugelt, sagte: „Frank-Walter Steinmeier hat aus meiner Sicht in seiner ersten Amtszeit hervorragende Arbeit geleistet.“ Seine Wiederwahl bei der Bundesversammlung im Februar würde er begrüßen.

Zwar teile er mit Blick auf entsprechende Forderungen aus der Union „grundsätzlich“ die Ansicht, dass das Land mehr Frauen in Führungspositionen benötige. „Dennoch bleibe ich dabei, dass Frank-Walter Steinmeier ein guter Bundespräsident ist und das auch bleiben sollte.“