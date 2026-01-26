type here...
Politik & Wirtschaft
Günther zeigt sich offen für Debatte um Teilzeitarbeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), hat sich offen für eine Diskussion über eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeitarbeit gezeigt. “Die Lage ist zu ernst, um Denkverbote zu erteilen”, sagte Günther dem “Handelsblatt” (Dienstagausgabe). Die Menschen seien zu Veränderungen bereit, wenn das Gesamtkonzept stimme. “Wir sollten sehr viel mutiger sein.”

Allerdings sagte Günther auch, dass er die Forderung des CDU-Wirtschaftsflügels zur Teilzeitarbeit “eine Debatte über Symptome, nicht über Ursachen” sei.

Den Vorstoß von Kanzler Friedrich Merz (CDU), die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen, halte er für “richtig”, sagte Günther. “Wir müssen uns fragen, was uns unser Wohlstand wert ist. Ob wir bereit sind, wieder mehr für unseren Wohlstand zu tun.”

Zugleich mahnte Günther die Union, nicht in einen Überbietungswettbewerb bei den Maßnahmen einzutreten. “Wir brauchen keinen Wettbewerb, wer die schmerzhaftesten Einschnitte fordert. Wir brauchen so schnell wie möglich Strukturreformen”, sagte er.

