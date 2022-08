Nach dem Zuschlag zur Austragung einer Landesgartenschau im Jahr 2029 hat

die Stadt Günzburg nun die nächste positive Nachricht erreicht: Die Große Kreisstadt wird 2024 den Schwabentag ausrichten.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freut sich über die tolle Chance, die Stadt Günzburg

präsentieren zu können: „Wir planen ein Veranstaltungswochenende für die ganze Familie.

Wir werden uns von unserer besten Seite zeigen und gute Gastgeber sein.“

Um Ausrichterin des Schwabentages zu werden, müssen interessierte Städte ein

Rahmenkonzept beim Bezirk Schwaben einreichen und dieses im Kultur- und

Europaausschuss vorstellen. Die zentralen Themen beim Günzburger Schwabentag sind

Fahrradfahren in Verbindung mit regionalem und nachhaltigem Tourismus. „Damit stellen

wir zwei wichtige Trends in den Mittelpunkt und arbeiten auf die Fahrradstadt 2025 hin“, so

Jauernig.

Fahrradfahren und regionaler Tourismus im Fokus

Ein großes Fahrradnetz durchzieht Schwaben, verbindet Städte und Dörfer miteinander und

ermöglicht so nachhaltiges Reisen in Schwaben. Den Besuchern sollen in einem vielfältigen

Programm die Reise- und Erholungserlebnisse vor Ort präsentiert werden, die mit dem

Fahrrad möglich sind. „Die Umwelt und Natur unserer Heimat zu bewahren und für

zukünftige Generationen zu sichern, zählt zu den Kernaufgaben des Bezirks Schwaben“,

sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Es freut mich daher sehr, dass Günzburg in die

Zukunft denkt, sich zur Fahrradstadt entwickelt und den Schwabentag 2024 unter dieses

Motto stellt.“

Im Rahmenprogramm sind Mitmachstationen für Kinder, eine Kulturbühne mit dem

Schwerpunkt auf Nachwuchsmusiker aus Schwaben und eine Genussmeile vorgesehen. Als

nächster Schritt wird der Veranstaltungstermin gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben

festgelegt.

Der Schwabentag findet seit 2008 an wechselnden Orten in Schwaben statt. Die

Ausrichtung wird vom Bezirk vergeben und mit 30.000 Euro gefördert. Er bietet

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mehr über die Vielfalt und die Werte der Region

Schwaben zu erfahren. Ziel des Schwabentages ist es, die schwäbische Identität zu fördern

und gleichzeitig die regionale Vielfalt zu stärken. Für die Ausrichtung können sich alle

Kommunen in Schwaben bewerben