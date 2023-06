Günzburg | Randalierer versucht sich mit einer Holzlatte gegen Verhaftung zu wehren

Am frühen Montagmorgen, gegen 03:45 Uhr, meldete ein Mitarbeiter des Postfrachtzentrums in der Ferdinand-Porsche-Straße, dass er gerade einen Mann beobachte, der mit einer Holzlatte auf einen geparkten Pkw einschlagen würde.

Als eine Streife an der Örtlichkeit eintraf, versuchte der Mann fußläufig zu fliehen, konnte aber durch die Beamten eingeholt werden. Der Aufforderung, die Holzstange fallen zu lassen, kam der Mann nicht nach, sodass schließlich ein Beamter Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Mann versuchte aber nun erneut zu flüchten, wurde wiederum eingeholt, wobei er diesmal mit der Holzlatte in Richtung der Beamten schlug und eine Beamtin am Knie traf. Schließlich konnte der Mann am Boden fixiert und ihm die Holzlatte abgenommen, sowie Handfesseln angelegt werden. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der Mann auf sein eigenes Auto eingeschlagen. Der 35-Jährige musste aufgrund seiner Verfassung anschließend in eine Fachklinik eingewiesen erden.

Der 35-Jährige wurde nicht verletzt, beide eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen. Der selbstverursachte Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Körperverletzung, sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.