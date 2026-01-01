Güterzug-Entgleisung bei Raubling: Bahnstrecke Rosenheim-Kufstein vorübergehend gesperrt









Ein ernsthafter Bahnunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Zugstrecke zwischen Rosenheim und Kufstein. Ein Waggon eines Güterzugs, der mit einem giftigen und leicht entzündlichen Stoff beladen war, entgleiste in der Nähe von Raubling. Glücklicherweise kam es laut Feuerwehr zu keinem Austritt von Gefahrgut.

Massive Schäden und Betriebsunterbrechung

Der entgleiste Kesselwagen geriet mit seinem entgleisten Drehgestell über mehrere Kilometer auf dem Gleiskörper, was erhebliche Schäden an Schienen und Schwellen verursachte. Erste Schätzungen beziffern den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Der Waggon ragte in das gegenüberliegende Gleis hinein, was eine vollständige Sperrung der Strecke erforderlich machte. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Wiederaufnahme des Betriebs und laufende Ermittlungen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der verunfallte Wagen von Spezialgeräten aus dem Gleisbereich entfernt, was einen eingeschränkten Bahnbetrieb ermöglichte. Die Dauer der Reparaturarbeiten ist noch unklar. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen der Bundespolizei in Rosenheim, die vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen werden.

Vor-Ort-Einsatzkräfte und Sachschäden

Im Einsatz waren das Notfallmanagement der Bahn, die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, die Feuerwehr Raubling, die Polizeiinspektion Brannenburg sowie die Bundespolizeiinspektion Rosenheim. Zur Unterstützung der Schadensanalyse an der Strecke wurden Drohnen eingesetzt. Mehrere Anwohner meldeten Schäden an ihren Fahrzeugen, die durch umherfliegende Schottersteine verursacht wurden. Die Bundespolizei in Rosenheim bittet Betroffene, solche Vorfälle unter der Telefonnummer 08031/80262102 zu melden.