Gundelfingen | Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwerverletzt

Gestern, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße DLG 17, zwischen Offingen und Peterswörth, zu einem Unfall, nachdem ein 33-jähriger Harley-Davidson-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden 34-Jährigen, der ebenfalls mit einer Harley Davidson unterwegs war, zu nah auffuhr.

Beim Ausweichversuch überschlug sich der 33-Jährige mit seinem Motorrad und prallte dabei gegen die vor ihm fahrenden Harley. Der 33-Jährige Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen, mittels hinzugerufenen Hubschrauber, in die Uniklinik Augsburg.

Sein 34-jähriger Unfallgegner erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Günzburg gebracht. An beiden Motorrädern entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war die Kreisstraße etwa eine Stunde gesperrt. Durch die Feuerwehren Peterswörth und Gundelfingen wurde der Verkehr umgeleitet.