Am 26.08.2023 gegen 14:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Gundelsdorf. Ein 51-jähriger Motorradfahrer war mit seiner Harley-Davidson in der Bgm.-Mörtl-Straße in Richtung Handzell unterwegs. An der Kreuzung zur Ingstetter Straße übersah ein Traktorfahrer den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, was zu einer Kollision führte.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen an Schulter und Knie. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 26.000 Euro. Um den Verkehr zu regeln, war die Freiwillige Feuerwehr Gundelsdorf mit 15 Einsatzkräften vor Ort.