Gunzenheim | 53-jähriger mit E-Mountainbike auf Forststraße tödlich verunglückt

Am gestrigen Donnerstag (18.05.2023) ist ein 53-jähriger Mann auf einer geschotterten Forststraße, welche von Gunzenheim nach Marbach führt mit seinem E-Mountainbike tödlich verunglückt.

Gegen 21.00 Uhr fand eine Gruppe junger Männer, die zu Fuß auf dem Rückweg von einem Ausflug durch den Wald wanderten, den Verunglückten. Sie leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die durch den Rettungsdienst / Notarzt nach Eintreffen fortgeführt wurden. Die Wiederbelebungsversuche mussten dann jedoch ohne den erhofften Erfolg abgebrochen werden.

Der Mountainbike – Fahrer war der Spurenlage nach auf dem abschüssigen Forstweg in einer leichten Linkskurve nach rechts vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Sturz zog sich der Verunglückte, der alleine unterwegs war und einen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu, an welchen er noch am Unfallort verstarb.

