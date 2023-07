Guran bleibt den ESV Buchloe Pirates erhalten

Nachdem Schlussmann Johannes Wiedemann bereits seit geraumer Zeit seinen Vertrag bei den ESV Buchloe Pirates verlängert hat, hat jetzt auch sein Torhüterkollege Dominic Guran die Zusage für ein weiteres Jahr bei den Freibeutern gegeben. Der gerade einmal erst 21 Jahre junge Keeper war im letzten Winter vom Ligakonkurrenten EHC Königsbrunn in die Gennachstadt gewechselt und geht somit nun in seine zweite Spielzeit bei den Rot-Weißen.

„Dominic ist ein junger und talentierter Torwart, der sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist“, meint Teamchef Florian Warkus, der früher ja selbst über Jahre hinweg das Tor der Piraten gehütet hat und sich über die Verlängerung des gebürtigen Kaufbeurers sehr freut. Denn auch wenn Johannes Wiedemann den überwiegenden Anteil der Partien im letzten Winter absolviert hat und bei Trainer Christopher Lerchner als Nummer Eins gesetzt war, war Guran trotzdem stets ein zuverlässiger Backup. „Dominic hat in der Vorbereitung einen super Eindruck hinterlassen und uns auch im Training mit seinen Leistungen immer überzeugt“, berichtet Warkus, der dabei vermutlich auf das überragende Match Gurans im Testspiel gegen den damaligen Oberligisten Landsberg anspielt. Dort war Guran trotz der 0:5 Niederlage der klar beste Buchloer Akteur auf dem Eis, der mit zahlreichen Paraden sein Können unter Beweis stellen konnte. „In der Hauptrunde wurde er von uns dann ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, als Johannes mal nicht zur Verfügung stand, und hatte da sicherlich keinen leichten Start gehabt“, meint Warkus weiter. „Damit hatte er zunächst ein bisschen zu kämpfen, doch Dominic hat sich nie hängen lassen. Er hat im Training weiter hart gearbeitet und hat anschließend auch nochmals seine Einsätze bekommen und diese Spiele auch für uns gewonnen.“ Auf insgesamt zehn Partien kam der Schlussmann so im gesamten Verlauf der letzten Saison zwischen den Pfosten der Piraten und auch im kommenden Winter soll Guran wieder die Chance bekommen sich mit Spielpraxis weiter zu entwickeln.

Mit 21 Jahren ist Dominic Guran schließlich gerade erst am Anfang seiner Karriere, die er ursprünglich in der Talentschmiede des ESV Kaufbeuren begann, wo er den kompletten Nachwuchs durchlief. „Perspektivisch gesehen wird Dominic für uns noch enorm wichtig werden. Denn er ist ein talentierter Torwart, an dem wir – wenn er sich so weiterentwickelt wie bisher – noch sehr viel Freude haben werden“, ist sich Warkus sicher und somit glücklich, dass Guran auch im nächsten Winter das ESV-Trikot tragen wird.