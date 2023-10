Die sogenannte Führungsgruppe Katastrophenschutz spielte eine simulierte Verunreinigung des Trinkwassers in Haunstetten und Inningen virtuell durch. An der Nagahama-Allee wurde mit echten Fahrzeugen und etwa 200 teils wie Unfallopfer geschminkten Statistinnen und Statisten sehr realistisch ein großer Verkehrsunfall mit Bus und mehreren beteiligten Autos samt Massenanfall an Verletzen inszeniert sowie mehrere Folgeauffahrunfälle im Tunnel mit brennenden Pkw. Bei der dritten Übung wurde die Logistik auf die Probe gestellt. Dafür wurde am Parkplatz Messe Süd ein sogenannter Bereitstellungsraum eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine Stelle, an der Einsatzkräfte und Einsatzmittel des Katastrophenschutzes für den unmittelbaren Einsatz oder vorsorglich gesammelt, gegliedert und bereitgestellt werden. Beim vierten Übungsszenario wurde der Transport von Patientinnen und Patienten zum Uniklinikum Augsburg und deren Aufnahme und Sichtung im Klinikum durchgespielt. Für diese großen Szenarien waren nicht nur zahlreiche Straßensperrungen rund um die Nagahama-Allee sowie Umleitungen in den betroffenen Stadtquartieren in Kauf zu nehmen. Auch die Geräuschkulisse der Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei mit Blaulicht und Martinshorn, sogar die Panik der Unfallbeteiligten und dicke Rauchschwaden im Schleifentunnel, mussten möglichst realistisch simuliert werden.

OB Eva Weber: „Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“

Zusammen mit Ordnungs- und Katastrophenschutzreferent Frank Pintsch war Oberbürgermeisterin Eva Weber im Einsatz. Sie übernahm nebenbei die fiktive Rolle einer Zeugin, die den Notruf nach einem Busunfall mit vielen beteiligten Autos absetzte. „Wir müssen solche Katastrophen üben, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt. So können wir, bevor etwas passiert, sehen, wo Stellschrauben nachgezogen werden müssen, damit bei einer echten Katastrophe alle Rädchen reibungslos ineinandergreifen und alle gut zusammenarbeiten.“