Cool, vielseitig, gute Laune – Pietro Lombardis fünftes Studioalbum im Presse Augsburg-Test

Trotz oder vielleicht gerade wegen der Corona-Krise hat sich das Team um „Hitmaschine“ Pietro Lombardi entschieden sein fünftes Studioalbum an den Start zu schicken. Mit Erfolg! Nach einer Woche ist das Album um die Singleerfolge „Phänomenal“, „Nur ein Tanz“, „Bella Donna“ und „Macarena“ bereits ein Best-Seller.

Was für ein Erfolg. In der letzten Woche veröffentlich stieg das vierte Studioalbum von Pietro Lombardi auf Platz 2 der offiziellen Album-Charts ein.

Neun aufregende Jahre ist es her, seitdem Pietro Lombardi im Mai 2011 kurz vor seinem 19. Geburtstag als strahlender Gewinner der 8. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hervorging. Eine Zeit, die für den Karlsruher mit den italienischen Wurzeln scheinbar wie im Fluge vergangen ist. Seither hat sich Pietro zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten Pop-Acts Deutschlands entwickelt: 2011 erschien sein Top 1-Debüt „Jackpot“ inklusive dem Nr. 1-Outtake „Call My Name“.

„Senorita“ brachte Platin

Nach Veröffentlichung der Albumnachfolger „Pietro Style“ (2011), „Dream Team“ (2013) und „Teil von mir“ (2016) war Pietro 2017 mit dem Kay One-Duett „Senorita“ erneut wochenlang auf dem 1. Platz der Single-Charts in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Der Ohrwurm wurde für mehr als 1 Million Verkäufe schon bald mit einer Platin-Schallplatte sowie mit einem sensationellen Diamant-Award ausgezeichnet. Bisher konnte der Clip fast 140 Millionen YouTube-Views generieren.

Und auch mit seinen gefeierten Hits „Phänomenal“ (Platz 1 in Deutschland, Gold), „Nur ein Tanz“ (Platz 4 in Deutschland), „Bella Donna“ und „Macarena“ (jeweils Platz 3 in Deutschland) war er weiterhin Dauergast in den Single-Hitlisten. Mit seinem vierten Album „Lombardi“ beginnt Pietro nun die nächste Etappe in seinem Schaffen.

„Lombardi“ im Presse Augsburg-Test

Pietro Lombardi beweist auch mit seinem vierten Studioalbum, dass er es als einer der wenigen DSDS-Sieger ist, die es wirklich geschafft haben sich in der Branche durchzusetzen. Der sympathische 27-Jährige zeigt dabei wieder einmal auf, dass deutschsprachige Musik sehr vielseitig ist . Mit „Lombardi“ bringt er viel gute Laune und Stimmung in #stayathome-Zeiten in die Wohnzimmer. Lombardi zaubert aber nicht nur mit Hits wie „Bella Donna“ sonnige Laune, mit der Singleauskopplung „Drake & Rihanna“ hat er auch wieder einen Hit für die Clubs auf dem Album. Pietro Lombardi kann zudem mehr als cool und gute Laune. Mit der seinem Sohn Alessio gewidmeten Ballade „Kämpferherz“ zeigt er wieder einmal mehr seine Bandbreite.