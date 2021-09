Gute Nachrichten für Freunde der Augsburger Dult – Die Michaeli-Dult darf stattfinden

Die Marktkaufleute haben nach schwierigen Monaten darauf gehofft, dass im Herbst die sogenannte Michaeli-Dult stattfinden kann. Sie wurden nicht enttäuscht. Wie die Stadt Augsburg nun bestätigte kann die Augsburger Dult ab dem 04. Oktober mit kleineren Änderungen starten.

Die Hoffnungen der Augsburger Marktkaufleute gingen in Erfüllung. Wie die Stadt Augsburg nun bekanntgab kann die Michaeli-Dult zwischen Jakober-und Vogeltor vom 04.10. bis 10.10.2021 stattfinden. Geringe Veränderungen lassen die Durchführung auch unter den aktuellen Gegebenheiten zu.

Dies wird anders sein

Zum einen wird es keine Eröffnungsfeier geben, zum anderen am 2. und 3.Oktober noch nicht geöffnet werden. Diese beiden Tage hätten einen weiteren Organisation- und Kostenaufwand bedeutet, die beiden Tage daraufhin in Abstimmung mit dem

Bayrischen Landesverband der Markkaufleute und Schausteller nicht in den Veranstaltungszeitraum aufgenommen.

Auch die Anzahl an zugelassenen Händlern wurde aufgrund der durch die Infektionsschutzverordnung notwendigen Abstandsregeln reduziert. Es werden 94 statt der sonst rund 130 Händler ihre Waren anbieten können.

3G und Besucherbeschränkung

Am Dult-Sonntag werden 5.000 Besucher zeitgleich durch die immer noch imposante „längste Einkaufsmeile der Stadt“ schlendern können, dabei sind allerdings die 3G-Regelungen zu beachten. Die Stadt Augsburg hat angekündigt, dass diese streng kontrolliert werden. Während der Woche gilt diese Auflage nicht, hier wird die Besucherzahl aber auf maximal 1.000 gleichzeitig anwesende Personen beschränkt sein.