Gute zweite Halbzeit bringt den Sieg – Ratiopharm Ulm schlägt die BG Göttingen

Ratiopharm Ulm schlägt die BG Göttingen nach einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang mit 91:78 und kehrt vorerst auf einen Play-Off-Platz zurück.

Am Anfang wie zugenagelt, schaffte es in den ersten drei Minuten einzig Karim Jallow den Ball für einen 5:0-Start durch den Ring zu bringen. Nach besserem Beginn hatten die Hausherren bei höherer Physis nun auch offensiv den Gang eingelegt und arbeiteten sich mit Jubilar Philipp Herkenhoff (150 BBL-Spiele) im wahrsten Sinne des Wortes durch die Zone (17:7, 7.). Weiter tonangebend blieben die Ulmer zwar in Front, profitierten aber mit sinkenden Trefferquoten auch von selbigem bei den Gästen (22:14 – 36%/31% FG). Viertel zwei riss die Zuschauer bei einem spektakulären Alley Oop-Anspiel von Youngster Tobias Jensen auf Trevion Williams von den Sitzen, brachte allerdings auch einige Abstimmungsprobleme in der Rückwärtsbewegung, welche Göttingen ins Spiel zurückbrachten (38:35, 17.). Eine krachende Antwort lieferte der 18-Jährige Pacôme Dadiet nach eigenem Offensivrebound, legte im nächsten Angriff nach und war gemeinsam mit Juan Núñez und dessen sehenswertem Buzzer-Beater für die Rettung der Halbzeitführung verantwortlich (44:43).

Volle Energie für den zweiten Durchgang war die Ulmer Devise bei Defensiv-Rebounds und Ballgewinnen, die postwendend in unnachahmlichen Umschaltmomenten mündeten. 112 Sekunden reichten dem amtierenden deutschen Meister nicht nur um das Spiel mittels 9:0-Run an sich zu reißen, sondern sich von Highlight zu Highlight zu überbieten – spätestens der krachende Dunk von Trevion Williams versetzte die ratiopharm arena in pure Ekstase (63:50, 26.). Selbst ein kleines Momentum angeführt von Ex-Ulmer Zachary Ensminger und diskutierte Pfiffe konnten die Hausherren nicht vom eigenen Weg abbringen. Gute Lösungen gegen die Pick´n Roll Defense und dann doch noch der erfolgreiche Wurf von außen, ließen Youngster Núñez mit 20 Punkten (3/4 3P) dann auch noch einen neuen Karrierebestwert aufstellen.

Ulms Head Coach Anton Gavel zeigt sich zufrieden: „Glückwunsch an unsere Spieler zum Sieg. Es war unglaublich wichtig, nach wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen in Folge wieder zu gewinnen. Wir hatten im Vorfeld viel Respekt vor Göttingen, da sie offensiv guten Basketball spielen. Ich denke wir sind gut in die Partie reingekommen. Wie auch in den vorherigen Spielen hatten wir jedoch erneut Probleme von außen. Offensiv haben wir spätestens im zweiten Durchgang die richtigen Entscheidungen getroffen, defensiv ist sicherlich weiterhin Luft nach oben – allen voran im direkten eins gegen eins. Nun erwartet uns abgesehen vom Saisonendspurt nur noch eine Partie pro Woche, dementsprechend haben wir Zeit uns auf beiden Seiten des Feldes zu verbessern.“