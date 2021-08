Gute Nachfrage nach Impfung bei IKEA – Impfaktionen ohne Termin kommen im Landkreis gut an

Erst seit gestern Morgen bietet der Landkreis Impfungen ohne Termin auf dem Parkplatz des schwedischen Möbelhauses IKEA in Gersthofen an und trotzdem haben allein an diesem ersten Tag bereits 74 Personen die Möglichkeit der spontanen Impfung wahrgenommen.

„Es freut mich sehr, dass wir mit unserem Angebot offenbar viele Menschen erreichen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen“, so Landrat Martin Sailer, der am Mittwochvormittag vor Ort mit einigen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kam. Sollte die Nachfrage weiterhin so hoch bleiben, geht die „Außenstelle“ des Impfzentrums in Gersthofen in die Verlängerung. „Bislang haben wir eingeplant, bis kommenden Dienstag, 17. August 2021, vor Ort zu bleiben. IKEA hat uns aber netterweise die Möglichkeit eingeräumt, dass wir über dieses Datum hinaus auch bis Ende August verlängern können“, erklärt Sailer.

Um Verwurf zu vermeiden: Zeiten in den Impfzentren werden angepasst

Auch die weiteren Vor-Ort-Impftermine in den Kommunen, die Johnson&Johnson-Impfaktion zum Ferienbeginn, die Grill-Aktion mit dem Landrat und die Möglichkeit sich bis Ende August in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen zu können und dabei den Impfstoff frei zu wählen, wurden und werden gut angenommen. Bei den Impfzentren bittet der Landrat die Bürgerinnen und Bürger allerdings nun um Verständnis für eine kleine Einschränkung: „Da wir vermeiden möchten, dass Impfstoff-Vials kurz vor Tagesende angebrochen werden, aber dann nicht mehr verimpft werden können, bitte ich alle Impfwilligen, entweder einen Termin über unsere Hotline zu vereinbaren oder aber bis eine Stunde vor der Schließung der Impfzentren vorbei zu kommen.“