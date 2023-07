Habe die Ehre! Ab Freitag beginnt wieder die „Friedberger Zeit“

Vom 07. bis 16. Juli begibt sich die Wittelsbacher Stadt in die Friedberger Zeit. Die Aufbauarbeiten befinden sich in den letzten Zügen.

Bald beginnt sie wieder, die Friedberger Zeit. Bürgermeister Roland Eichmann und Frank Büschel gaben Informationen zum historischen Altstadtfest. Die Stadt ist bereits für den Aufbau gesperrt. Überall wird gewerkelt. Am Freitag (7. Juli) wird das Fest ab 18 Uhr mit dem Einzug der Historischen vom Landkreisstadion über die Ludwigstraße in die Altstadt eröffnet. Die offiziellen Eröffnungsworte durch den Bürgermeister sind für 19 Uhr am Marienplatz geplant.

Festlich gewandete Bürgersleut, Handwerker, Musikanten, Schützen, Zöllner, Cordonisten und die ehrwürdige Stadtwache entführen bis inklusive 16. Juli in die Friedberger Zeit des 16. und 17. Jahrhundert, als das Handwerk der Stadt seine Blütezeit erlebte. Ein vielfältiges, attraktives Programm und ein abwechslungsreiches Angebot lassen den Besuch zum Erlebnis werden.

Der Festobulus (Eintritt) kostet für zehn Tage 10,- Euro, für einen Tag 5,- Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Festzeiten

Montag – Donnerstag: 18.00 – 24.00 Uhr

Freitag: 18.00 – 01.00 Uhr

Samstag: 16.00 – 01.00 Uhr

Sonntag:* 14.00 – 24.00 Uhr

* Bewirtung ab 12.00 Uhr

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech hat sich bereits umgesehen!

