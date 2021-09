„Habe jemanden totgefahren“ | Schockanrufer versuchten ältere Leute im Landkreis Augsburg zu betrügen

In den letzten Tagen häufen sich die sogenannten „Schockanrufe“ bei Bürgerinnen und Bürger im Dienstbereich der Polizei Zusmarshausen.

Bei diesen Anrufen wird mit einer weinerlichen oder verheulten Stimme dem Angerufenen eine Legende erzählt, um den Angerufenen zum Bezahlen einer Kaution oder Barabhebung zu veranlassen. In der Legende wird vorgegaukelt, ein Angehöriger (Sohn, Tochter, Enkel) hätte einen Menschen tot gefahren und käme nur mit einer Kaution frei. Teilweise schaltet sich dann auch noch ein vermeintlicher, falscher Polizist in das Gespräch ein.

So wurde gestern am 31.08.2021 ein Anruf vom Freitag, 27.08.2021 um 12.30 Uhr bei einer 80-jährigen Frau in Gessertshausen nachträglich zur Anzeige gebracht.

Ein verheulter Mann teilte ihr mit, er hätte an einem Zebrastreifen in Augsburg eine Frau tot gefahren. Er ist nun in Haft gekommen. Zu seiner Freilassung müsse eine Kaution von 36.000 Euro bezahlt werden.

Die 80-Jährige hatte tatsächlich einen Enkel im entsprechenden Alter und ließ sich durch die verheulte Stimme zu der irrigen Annahme verleiten, dass es sich beim Anrufer wirklich um ihren Enkel handelte. Deshalb ging sie zu einer regionalen Bank, um 30.000 Euro abzuheben. Glücklicherweise wurde dort aber die Abhebung abgelehnt. Dann hinzu kommende Angehörige der 80-Jährigen kümmerten sich um sie und zeigten den Vorfall gestern bei der Polizei Zusmarshausen an.

Raimund Pauli, Leiter der Polizei in Zusmarshausen: 2Wie allgemein immer wieder medial gesteuert wird dringend an die Bürgerschaft appelliert, sich bei unklaren, dubiosen Anrufen nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen und unter keinen Umständen eine Geldabhebung oder Kontobewegung zu veranlassen. Nach Beenden eines derartigen Gespräches kann sich der Angerufene gerne im Zweifelsfall bei der zuständigen Polizei informieren und beraten lassen. Der Anruf muss aber selbst mit der amtlich bekannten Nummer getätigt werden. Bei Weiterreichen an einen vermeintlichen Polizeibeamten ist das Gespräch als nicht legitimiert sofort zu beenden.“

