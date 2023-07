Habeck erklärt deutsche Rezession mit Zustand der Weltmärkte

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die niedrige Wirtschaftsprognose des Internationalen Währungsfonds für Deutschland mit dem Zustand der Weltmärkte erklärt. Deutschland sei eine Exportnation, sagte er den ARD-Tagesthemen am Mittwoch. „Unser Wachstum hängt immer davon ab, dass die Weltmärkte funktionieren.“

Robert Habeck (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Die Prognose-Daten des IWF seien nicht gut – das sei aber kein Grund für „German Angst“, so Habeck. Zugleich warnte er vor ausbleibenden Investitionen in Deutschland und warb für die Einführung eines Industriestrompreises: „Einen Deckel für die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, damit sie die Transformation bestehen können, damit sie genug Geld haben zu investieren.“ Man habe „nicht mehr viel Zeit“, so Habeck mit Blick auf energieintensive Unternehmen.

„Sonst sagen sie: `Wir investieren schon, aber nicht mehr in Deutschland.`“ Die Lage sei herausfordernd und anspruchsvoll. „Wir haben aber alle Möglichkeiten, alle Technik, alle finanziellen Ressourcen, das zu bewerkstelligen“, sagte der Wirtschaftsminister.