Habeck kritisiert Scheitern des Tierwohl-Labels

Grünen-Chef Robert Habeck hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) für das Scheitern des Tierwohl-Labels verantwortlich gemacht. „Julia Klöckner steht vor einem unrühmlichen Ende ihrer Amtszeit als Landwirtschaftsministerin“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe). Das Scheitern „des sogenannten Tierwohllabels“ sei „der letzte Beweis dafür, dass es ihr nie ernst war“, für mehr Tierschutz zu sorgen.

Kühe, über dts Nachrichtenagentur

„Die Bundeslandwirtschaftsministerin schadet damit nicht nur den Tieren, sondern auch den Bäuerinnen und Bauern, die dringend Planungssicherheit brauchen.“ Und sie schade den Verbrauchern, die ein Recht auf Transparenz hätten, so Habeck. Dabei forderte der Grünen-Vorsitzende auch konkrete Verbesserung beim Tierschutz. „Weniger Tiere müssen unter zugleich besseren Bedingungen gehalten werden. Dazu braucht es eine gezielte Umbauförderung, die durch einen Tierschutz-Cent auf tierische Produkte finanziert wird, und eine verpflichtende Haltungskennzeichnung“, sagte Habeck. Landwirtschaftspolitik bedeute Tier-, Umwelt- und Klimaschutz in einem. Damit Bauern gut von ihrer Arbeit leben könnten, „wollen wir gegen Dumpingpreise, den Verkauf von Lebensmitteln unter Erzeugerpreis und die Konzentration in der Lebensmittelbranche vorgehen“, so der Grünen-Politiker.