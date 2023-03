Habeck lobt Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat vor der Kabinettsklausur der Bundesregierung die Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition positiv bewertet. „Wir arbeiten fachlich gut und effizient“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Auch das persönliche Einvernehmen sei „gut und intakt“.

Christian Lindner, Robert Habeck, Annalena Baerbock, über dts Nachrichtenagentur

„Aber selbstkritisch muss man sagen, manchmal stehen wir uns selbst etwas im Weg“, räumte Habeck ein. „Ich hoffe, dass Meseberg uns Zeit und Raum gibt, mal einen Blick auf die strategische Zusammenarbeit zu werfen und das Gemeinsame zu finden.“ Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP lag in den vergangenen Monaten an zahlreichen Stellen über Kreuz, zuletzt unter anderem bei der Position zum Aus für den Verbrenner-Motor in der EU und bei der Aufstellung des Haushalts. An diesem Sonntag und Montag kommen die Kabinettsmitglieder zur Klausur im brandenburgischen Meseberg zusammen.