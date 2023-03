Habeck zum Koalitionsstreit: Ampel-Koalitionäre sollen sich nicht auf Erwartungen aus eigenen Freundeskreisen konzentrieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich zum Koalitionsstreit gegenüber RTL/ntv geäußert.

„Die FDP wird sagen, es hakt immer wieder an den Grünen. Man kann das ja beschreiben. Wir arbeiten gut miteinander, wir kommen menschlich fein miteinander klar. Es gibt auch auf der allgemeinen Ebene einen großen Willen eine erfolgreiche Regierung zu sein.“

Trotzdem hakt es immer wieder in der Ampel-Koalition und da hat Habeck folgende Erklärung: „Alle kommen aus unterschiedlichen politischen Vorstellungen. Und wenn man sich auf die konzentriert, also auf die Erwartungen, die Parteifreunde, die eigenen Freundeskreise, vielleicht die eigenen Medien-Freunde haben, dann kriegt man eben nicht das gemeinsame Werk hin. Also alle müssen was gewinnen und das bedeutet, alle müssen auch was geben. Das ist das Geheimnis von Kompromissen. Und das haben wir in der letzten Zeit nicht so super gut hingekriegt aber am Sonntag, hoffe ich, gelingt es.“