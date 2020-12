„Haben uns das Spiel selbst schwergemacht“ | Die Stimmen zur Niederlage des FCA gegen Frankfurt

Im letzten Spiel des Jahres musste sich der FC Augsburg nach einer ordentlichen Bundesligapartie der Frankfurter Eintracht geschlagen geben. Wir haben die Stimmen zum Spiel für Sie zusammengestellt.



Marco Richter: „Das Spiel lief heute unter dem Motto Chancenverwertung. Wir haben uns das Spiel selbst schwergemacht und müssen vor dem Tor einfach eiskalt sein. Auch meine Großchance kurz nach der Pause muss drin sein. Ich würde den Ball nicht nochmal chippen, sondern ihn einfach reinbolzen. Wir haken das Spiel aber ab und wissen, dass wir fit genug für Dienstag sind. Wir haben heute gesehen, dass wir kämpfen und gut Fußball spielen können. Daher tut die Niederlage weh.“

Rafał Gikiewicz: „Ich denke, dass wir heute mindestens einen Punkt verdient hatten. Aber leider hat uns die letzte Konsequenz vor dem Tor gefehlt. Wir hatten viele Chancen, die aber nicht genutzt. Wir haben heute die Chance verpasst, den Abstand nach unten zu vergrößern und auf die Teams vor uns zu verkleinern.“

Jeffrey Gouweleeuw: „Wir sind gut gestartet, haben viele Chancen herausgespielt, aber das Tor leider nicht gemacht. Ich denke, dass wir in dieser Saison noch nicht so viele Chancen in einem Spiel hatten, umso bitterer ist, dass wir kein Tor erzielt haben.“

Alfred Finnbogason: „Wir haben heute ein richtig gutes Spiel gemacht, das locker 4:4 hätte ausgehen können, wenn man sich die zahlreichen Chancen anschaut. Leider waren wir ein bisschen verkrampft, sodass der letzte Pass nicht richtig ankommen wollte. Für das Foul an Iago hätten wir einen Elfmeter bekommen müssen. Wir lassen aber nicht die Köpfe hängen, werden weiter an unserer Konstanz arbeiten und freuen uns auf einen heißen Pokalfight am Dienstag.“

Martin Hinteregger (Frankfurt): Vom Ergebnis her hat alles gepasst: Erstmals in dieser Saison zu null und unsere Sieglosserie ist gerissen. Deswegen war das vor Weihnachten nochmal ein richtiger Befreiungsschlag. Nun gilt es die Kräfte zu mobilisieren und im neuen Jahr voll anzugreifen. Wir haben keine großen Fehler gemacht, was sicher ausschlaggebend war. Wenn wir ehrlich sind, war es aber ein eigenartiges Spiel, weil es hin und her ging. Auch Augsburg hatte Chancen, doch Kevin Trapp hat ein paarmal gut gehalten und wir am Ende gut verteidigt.“

Kevin Trapp (Frankfurt): Wir sind alle glücklich und haben viel gearbeitet. Sebastian Rode, der eigentlich viel laufen kann, hat früh das Zeichen gegeben, dass er runter muss. Das ist auch positiv, wenn jemand von sich aus sagt, dass er nicht mehr kann. Kämpferisch war das richtig stark, das 2:0 hat natürlich zusätzlich Ruhe in unser Spiel gebracht. Ein Sieg, zumal zu null, zum Jahresabschluss tut natürlich gut. Man muss auch sagen, dass Augsburg seine Chancen hatte, diese aber nicht genutzt hat.

Stefan Reuter (Geschäftsführer Sport FC Augsburg): Die Niederlage ist sehr ärgerlich, gerade wegen dieser Elfmetersituation. Das war für mich ein 100-prozentiger Elfmeter. Wir haben uns sehr viele Chancen erspielt und müssen dran glauben, dass wir uns irgendwann wieder belohnen. Ein Punkt wäre heute verdient gewesen. Insgesamt sind wir zufrieden, die Mannschaft ist in einer sehr guten Verfassung.

Heiko Herrlich (Trainer Augsburg): „Ich habe ein gutes Spiel von unserer Mannschaft gesehen mit zahlreichen Chancen. Wir hätten dem Spiel früh mit einem Treffer eine positive Richtung geben können, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Frankfurt hatte sicher auch die eine oder andere Möglichkeit. Wir haben unsere insgesamt aber zu leicht vergeben. Außerdem habe ich einen klaren Elfmeter gesehen, der nicht gegeben wurde. Iago wurde klar zu Boden gerissen, da hätte es einen Strafstoß geben müssen. Nach dem Rückstand haben wir noch einmal alles versucht. Am Ende hat es aber nicht gereicht. Ich denke, ein Punkte wäre gerecht gewesen.“

Adi Hütter (Trainer Frankfurt): „Uns ist mit dem Sieg ein Befreiungsschlag gelungen, nachdem wir in den vergangenen Wochen nicht vom Glück verfolgt waren. Es war absolut verdient zu gewinnen, wir haben immer dran geglaubt, den Bock umstoßen. Großes Kompliment an meine Mannschaft, was sie heute gezeigt hat. Das 1:0 war glücklich, aber gut herausgespielt. Auch Augsburg hatte allerdings gute Möglichkeiten, wir haben einen guten Kevin Trapp gebraucht, um heute zu gewinnen. Wir hatten außerdem Glück, dass der FCA beim Zweikampf zwischen Tuta und Iago keinen Elfmeter bekommen hat.“

