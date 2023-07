Härtetests in „Bella Italia“ – Der FC Augsburg testet gegen italienische Topclubs

Die Vorbereitung auf die neue Saison liegt in den letzten Zügen, bevor es in die Pflichtspiele geht, wird der FC Augsburg noch echte Härtetests absolvieren.

Insgesamt sechs Testspiele stehen für die Profis des FC Augsburg im Vorbereitungskalender, besser gesagt standen. Zwei weiterere Test sind nun hinzugekommen. Für die Bundesligatruppe geht es nach dem Heimtest gegen Ajax Amsterdam (Samstag, 15 Uhr) Anfang August nach „Bella Italia“.

Am 05. August wird die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen in Salerno antreten. Der FCA wird dort um 20:30 Uhr gegen den heimischen US Salernitana 1919 im Stadio Arechi antreten. Der Tabellen-16. der abgelaufenen Serie A – Saison könnte ein echter Härtetest vor dem Pokalspiel in Unterhaching (13.8.) sein.

Wegen eines Spiels rentiert sich die Reise in den Süden aber kaum, dies schien man sich auch bei den Verantwortlichen der Zirbelnusskicker gedacht zu haben und sagten einen weiteren Test zu. Und was für einen! Einen Tag später tritt der FCA beim amtierenden italienischen Meister SSC Napoli an. Erstmals nach 33 Jahren konnte der Klutclub wieder einen Scudetto feiern.Die Partie wird im Stadio Teofilo Patini in Castel di Sangro ausgetragen.