Am 02.07.2022 kam es gegen 20:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Friedberg zu einem Familienstreit.

Infolgedessen griff der stark alkoholisierte 47-jährige Mann seine Lebensgefährtin körperlich an. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Vor Ort wurde durch die Streife ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,88 Promille.

Der Mann wurde der Wohnung verwiesen und gegen ihn wurde ein Kontaktverbot verhängt. Da er im Laufe der Nacht gegen dieses Kontaktverbot verstieß, wurde er in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest verbracht.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.