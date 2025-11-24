Newsletter
Montag, November 24, 2025
5.9 C
London
type here...
Subscribe
Haftbefehl gegen 24-Jährigen aus Dingolfing-Landau wegen Kinderpornografie nach großangelegter Durchsuchungsaktion
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Haftbefehl gegen 24-Jährigen aus Dingolfing-Landau wegen Kinderpornografie nach großangelegter Durchsuchungsaktion

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LKR. LANDSHUT, DINGOLFING-LANDAU, LKR. KELHEIM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Nach einer großangelegten Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizeiinspektionen Landshut und Straubing vergangener Woche (18.11.2025), bei der insgesamt neun richterliche Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie vollzogen wurden, erging nun gegen einen 24-jährigen Deutschen Haftbefehl.

Durchsuchung und Haftbefehl

Der Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau, dessen Wohnung am 18.11.2025 ebenfalls durchsucht und entsprechende Datenträger sichergestellt worden sind, steht im Verdacht, nach Beendigung der Durchsuchungsmaßnahmen versucht zu haben, Daten der bei ihm sichergestellten Geräte aus der Ferne zu löschen.

Haftbefehl erlassen

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (ZKI) erging deshalb am Freitag, 21.11.2025, Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Besitzverschaffung und des Besitzes kinderpornographischer Inhalte. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB)

Seit 1. Januar 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB). Diese ist bayernweit u. a. zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität.

Um die Ermittlungsstrukturen weiter zu optimieren und den Verfolgungsdruck auf Täter noch weiter zu erhöhen, wurde zum 1. Oktober 2020 bei der ZCB zudem das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) gegründet. Mehrere Spezialstaatsanwältinnen und -staatsanwälte sowie Spezialisten im IT-Bereich sind für herausgehobene Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet zuständig. Die Spezialeinheit konzentriert sich insbesondere auf die Verfolgung von Betreibern und Nutzern von Darknet-Foren, die kinderpornographisches Material herstellen, posten oder damit handeln.

Veröffentlicht: 24.11.2025, 09.10 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Ostallgäu

Zug engtleist! Strecke zwischen Marktoberdorf und Füssen gesperrt

0
Im Netz Ostallgäu-Lechfeld ist es am Samstag, 22. November...
Überregionale Nachrichten

500-Kilo-Bombe in München entdeckt: Tausende Bewohner evakuiert

0
Am Westfriedhof in Moosach ist eine Fliegerbombe gefunden worden....
Augsburger Panther

Auswärtssieg der Augsburger Panther wird von vermeintlich schwerer Verletzung überschattet

0
Nach zwei Rückschlägen in Folge haben die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ein wichtiges Lebenszeichen gesetzt. Beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen in Köln zeigte der AEV eine kämpferisch starke Leistung – musste aber zwei verletzte Spieler verkraften.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 23.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute.
Polizei & Co

13-Jährige in Friedberg von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen

0
Am Samstagabend kam es in Friedberg zu einem Vorfall, bei dem ein Mädchen von einem Hund verletzt wurde. Die Polizei bittet nun den Hundehalter sowie mögliche Zeugen, sich zu melden.

Neueste Artikel