Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Haftbefehl nach Parfümdiebstahl in Bayreuth: 23-Jähriger festgenommen, Komplizen auf der Flucht
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Haftbefehl nach Parfümdiebstahl in Bayreuth: 23-Jähriger festgenommen, Komplizen auf der Flucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAYREUTH. Nach einem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl hochwertiger Parfüms am Dienstag konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ der Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl gegen den 23-jährigen Mann aus Georgien. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zu den flüchtigen Mittätern.

Diebstahl in Bayreuther Kaufhaus

Am Dienstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 14.25 Uhr, betraten mehrere Männer die Verkaufsräume eines Kaufhauses in der Maximilianstraße. Dabei entwendeten sie nach aktuellem Ermittlungsstand hochwertige Parfüms im Gesamtwert von rund 2.600 Euro. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung zweier Tatverdächtiger auf.

Erfolglose Fahndung nach flüchtigen Tätern

Einer der mutmaßlichen Täter konnte im Bereich der Innenstadt durch eine Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt festgenommen werden. Ein Komplize konnte flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Ermittlungen gegen 23-jährigen Tatverdächtigen

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen georgischen Staatsangehörigen, der in Schkeuditz (Sachsen) gemeldet ist. Er ist polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getreten.

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth wertet das Geschehen als schweren Bandendiebstahl und ordnete die Vorführung vor den Ermittlungsrichter an. Dieser erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 23-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den mutmaßlichen Mittätern, führt die Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Verkehrsunfall auf Kreisstraße: Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag bei Mattsies

0
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim. Eine 21-jährige Deutsche verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verließ die Fahrbahn. Der PKW überschlug sich daraufhin mehrfach, wie unabhängige Zeugen berichteten.

Neueste Artikel