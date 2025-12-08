Haftbefehl wegen Totschlags erlassen: Ermittlungen gegen Söhne und Zeugenaufruf nach tödlichem Streit in Ingolstadt

Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, erließ der Ermittlungsrichter in Ingolstadt auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen einen 49-jährigen türkischen Beschuldigten wegen des dringenden Verdachts des Totschlags an seiner 45-jährigen Ex-Frau. Der Haftbefehl wurde dem Tatverdächtigen im Klinikum Ingolstadt eröffnet, wo er aufgrund seiner benötigten medizinischen Behandlung unter Bewachung bleibt. Sein Gesundheitszustand gilt als stabil. Die Ermittlungen richten sich auf das Motiv und die Umstände, die zu dieser Tat führten.

Ermittlungen gegen die beiden Söhne

Die zwei Söhne des Beschuldigten und der Geschädigten stehen im Verdacht, den Vater im direkten Zusammenhang mit der Tat körperlich angegangen zu haben, was ihm Verletzungen zufügte. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. In diesem Verfahren wird untersucht, ob die beiden in Nothilfe gehandelt haben.

Hintergrund zur Beziehung und rechtliche Vorgeschichte

Seit der Trennung des Ehepaares im Jahr 2024 kam es häufig zu Konflikten zwischen dem Beschuldigten und seiner Ex-Frau, dem Opfer. Diese Konflikte umfassten Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz sowie Bedrohungen, Beleidigungen, Nötigungen und Körperverletzungen. Diese Vorfälle führten zu Anzeigen und einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Ein rechtskräftiges Urteil vom 6. Oktober 2025 des Amtsgerichts Ingolstadt verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Zuletzt wurde gegen den Beschuldigten am 30. Oktober 2025, per Beschluss des Amtsgerichts Ingolstadt – Familiengericht – ein gerichtliches Kontaktverbot nach dem Gewaltschutzgesetz ausgesprochen.

Zeugenaufruf und Upload-Portal

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zum Tatgeschehen unter der Telefonnummer 0841-9343-0. Zeugen, die Fotos oder Videos vom Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei über ein spezielles Upload-Portal zur Verfügung zu stellen.

Das Portal kann unter folgendem Link erreicht werden:

Upload-Portal

Alternativ kann der Zugang über einen bereitgestellten QR-Code erfolgen.