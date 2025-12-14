Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9 C
London
Hahn hofft auf “große Einigkeit” bei Ukraine-Beratungen

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn (CSU), erhofft sich von den neuesten Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine ein deutliches Signal der Einigkeit. “Klar ist: Es darf nur eine Lösung mit der Ukraine geben und nicht über sie”, sagte Hahn der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe).

Hahn Hofft Auf &Quot;Große Einigkeit&Quot; Bei Ukraine-Beratungen
Florian Hahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hahn sagte weiter: “Entscheidend ist jetzt, dass wir mit großer Einigkeit im Kreise der Unterstützer der Ukraine zusammenbleiben, um die Ukraine auf dem Weg zu einem Waffenstillstand und gerechten Frieden bestmöglich zu begleiten.”

Dabei sei ein starkes Zeichen, dass bei den Gesprächen in Berlin neben den engsten europäischen Verbündeten Frankreich und Großbritannien auch entscheidende US-Vertreter anwesend seien. “Was aber Putin zu diesen wirklich substanziellen und intensiven Bemühungen, diesen schrecklichen Krieg zu beenden, sagen wird, bleibt abzuwarten. Einen Willen zum Frieden erkenne ich auf russischer Seite leider immer noch nicht”, so Hahn.

