Hakenkreuz-Schmiererei am Bayreuther Kunstwerk: Polizei sucht Zeugen

BAYREUTH. Unbekannte haben mit Kreide ein Hakenkreuz an das bekannte Kunstwerk „Modell Lucy“ am Luitpoldplatz in Bayreuth geschmiert. Die Bayreuther Stadtpolizei konnte die Schmiererei umgehend entfernen, während die Kriminalpolizei Zeugen sucht.

Aufmerksame Passantin informiert Polizei

Am vergangenen Samstag alarmierte eine wachsame Bayreutherin die Stadtpolizei wegen des Hakenkreuzes. In den Tagen zuvor hatten Unbekannte mit Kreide ein etwa 30 x 30 Zentimeter großes Hakenkreuz auf das rund 2,5 x 2 x 4 Meter große Kunstwerk „Modell Lucy“ gezeichnet. Die Beamten der Polizei Bayreuth-Stadt beseitigten die Schmiererei, ohne das Kunstwerk zu beschädigen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Personen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.